Військовий сказав, чим особлива атака на "Капустин Яр", звідки запускають "Орешник"

Сили оборони України на початку лютого вдарили по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії, звідки запускають ракету "Орешник". Безсумнівно, це надзвичайно складна операція.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зауважив, що це була складна операція. Якісна розвідувальна робота та досвід українських операторів безпілотників приносить результат.

Чому важливо бити по таких цілях?

За словами Ткачука, це був показовий удар. Україна відповіла на той терор, який проводить Росія з ракетою "Орешник". Ворог хоче залякати усіх своїми можливостями.

Удари "Орешником" – елемент терору та гібридної війни, яку Росія веде ще й проти європейських партнерів. Вони залякують ним. Хоча відомо, що ураження від "пустого" "Орешника" без бойової частини менше, аніж від крилатих ракет. Очевидно, що ворог використовує це, аби натиснути на нас та європейців,

– сказав Ткачук.

Такі удари по "Капустиному Яру" – відповідь України на терор з боку Росії. Сили оборони демонструють ворогу, що також можуть дотягнутися до важливих для нього об'єктів.

Зверніть увагу! OSINT-аналітики з "КіберБорошно" вже надали координати будівель, які вдалося пошкодити на полігоні. Вони розташовані в комплексі передстартової підготовки балістичних ракет середньої та міжконтинентальної дальності.

Удар по "Капустиному Яру"