Дрони тероризували Кіровоградщину та Черкащину: пошкоджені житлові будинки

Росія здійснила чергову атаку на Кіровоградщину та Черкащину. ЗСУ збили дрони, але уламки пошкодили будинки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голови обласних військових адміністрацій Андрія Райковича та Ігоря Табуреця. Внаслідок масованої атаки пошкоджені будинки, але обійшлося без постраждалих.

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Російські дрони атакували Кіровоградщину та Черкащину

На Кіровоградщині уламками збитого ворожого дрона у Дмитрівській громаді пошкодило вікна кількох житлових будинків. Як повідомив Андрій Райкович, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці працюють спеціальні служби, які обстежують територію.

На Черкащині атака розпочалася з повітряних тривог через ворожі БпЛА. Згодом область зазнала ракетного удару. Наші оборонці знищили ворожого "Шахеда", однак його уламки пошкодили вікна двох будинків і автомобіль. Потерпілих немає, зазначив Ігор Табурець.

Очільники областей закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги та бути обережними.

До слова, 15 січня Росія здійснила масовану атаку на Україну, що призвело до превентивних та аварійних відключень електроенергії в деяких областях.