Ставка на одне, – оглядач пояснив, чому Росія атакувала Києво-Печерську лавру

Унаслідок російської атаки сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. Водночас реальне покарання для Росії можливе лише після її поразки.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що руйнування святинь – це багатовікова традиція російських режимів ще з царських часів і зупинятися на Україні вони не планують.

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Які наслідки для України має удар по лаврі?

За словами експерта, окупанти завдавали святині як матеріальної шкоди від фізичних руйнувань, так і нематеріальної – через діяльність ФСБ під церковним прикриттям, яка руйнувала людські душі та долі; повний масштаб цих збитків ще належить встановити.

Я думаю, це потребуватиме доволі серйозного дослідження. Удар по святині в російському розумінні, це просто один з етапів укріплення духовної спадщини. Це ми маємо розуміти, пам'ятати та завжди про це говорити. З іншого боку прекрасно усвідомлюємо, що російська пропаганда зараз скаже, що ми самі себе бомбили,

– сказав Тимочко.

Атака на лавру була свідомо спланованою операцією, що є частиною стратегії геноциду, бо Росія прагне не лише захопити території, а й знищити духовну ідентичність України. Водночас міжнародні організації – ЮНЕСКО та ООН – попри всі заяви, на практиці не здатні вийти за межі слів занепокоєння та співчуття.

Реальне притягнення Росії до відповідальності, розмови про репарації та відшкодування матеріальних збитків стануть можливими лише після її військової поразки. А наразі українські інспекції мають детально задокументувати кожен сантиметр завданих збитків, не лише від ракетного удару, а й за всі роки окупації.

"Європа повинна розуміти, що Росія не зупиниться на українських святинях – вона нищитиме культурну спадщину будь-якої країни, до якої дотягнеться", – наголосив Тимочко.

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Що ще відомо про ситуацію в лаврі?

Згідно з офіційними заявами, в перші години після інциденту на території Києво-Печерської лаври була організована термінова евакуація культурних цінностей. Владика Авраамій відзначив злагоджену роботу рятувальних служб та братії, що дозволило уникнути втрати святинь. Зараз триває оцінка шкоди: за даними заступника міністра культури Івана Вербицького, крім основного об’єкта, пошкоджень зазнали ще кілька будівель комплексу.