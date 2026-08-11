У Києві балістика "прилетіла" по території дитячої лікарні: як виглядає медзаклад після атаки

У ніч проти 11 серпня Росія обстріляла Київ балістичними ракетами. У Шевченківському районі сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку на дитячу лікарню в Києві?

На місці прильоту утворилися 2 вирви. Також пошкоджено вікна будівлі та газову трубу. Працівники газової служби оперативно ліквідували витік газу.

Лікарня після удару: дивіться відео

На щастя, діти та медики перебували в укритті. Минулося без жертв та постраждалих.

Рятувальники гасять пожежі після атаки на Київ / Фото ДСНС

За іншою адресою внаслідок влучання сталася пожежа у складському приміщенні – воно частково зруйноване.

Рятувальники ліквідували займання на площі 1200 квадратних метрів. На місці події виявили одну постраждалу людину та передали її медикам.

Наразі там продовжують працювати співробітники ДСНС та інші відповідні служби.

Нагадаємо, що о 00:26 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару. І майже одразу на Київ полетіли ракети – у місті прогриміли вибухи.

Особливістю ударів цієї ночі було застосування озброєння з кількох напрямків – ракети залітали через Харківську та Сумську області.

Зауважимо, що одночасно з Києвом під ударами балістики, а також КАБів, опинилося Запоріжжя. Внаслідок ударів у місті пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, виникли пожежі та перебої з електропостачанням. Попередньо, загинули 6 людей, ще щонайменше 19 – поранені. Під удар потрапили цивільні, промислові та критичні об'єкти.