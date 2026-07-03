Путіну була потрібна картинка: які 2 цілі переслідувала Росія під час обстрілу Києва

Під час останніх обстрілів у травні та червні ворог робив акцент на балістичних ракетах. Росіяни навмисно хочуть перевантажити нашу протиповітряну оборону, до того ж вони концентрують зусилля на одному-двох містах.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, додавши, що під час таких атак 80 – 90% засобів повітряного нападу летять по одному місту. За останні місяці – це була українська столиця, а також Харків, Дніпро, Запоріжжя та інші міста.

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Які 2 цілі мала Росія під час обстрілу?

Насамперед ворог робить ставку на масовості, завдає концентрованого удару. Це найважливіша ціль для окупантів – спричинити руйнування, страждання і втрати. Їм неважливо, куди влучати, головне, щоб було якнайбільше жертв. Це свідчення агонії та безсилля режиму.

У Кремлі вже перепробували все: били по об'єктах інфраструктури, по НПЗ, залізниці. Було багато цілей, які вибирала Росія. Зараз вони просто б'ють, щоб спричиняти втрати, страждання, збитки. Це єдина мета – тероризм,

– підкреслив військовий.

У більшості росіяни використовують одні й ті самі засоби ураження, мовиться про крилаті ракети, балістику. Щодо реактивних дронів, ми бачимо, що противнику вдалося наростити спроможності, вони почали більше їх застосовувати. Мета також одна – виснажити ППО, спробувати нас змусити застосовувати ракети-перехоплювачі. Саме на це ворог робить акцент.

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А ще одна важлива ціль – створити видимість для російського населення, що Росія нібито має успіхи, завдає ударів. Очевидно, що Путін зазнав важких втрат: економічних, політичних, іміджевих. Тепер він хоче показати, що у нього все під контролем, що Росія відповідає на атаки.

"Після ударів по Москві та по багатьох інших об'єктах, Путін планував цей удар. Вони збирали ракети й зараз пропагандисти будуть ще тиждень створювати картинку, начебто все гаразд, Росія продовжує завдавати ударів, має спроможності", - додав Олександр Мусієнко.

Україна працює над посиленням ППО

Ще одним фактором є те, що Володимир Путін хоче вплинути на міжнародну спільноту, показати світові, що він буцімто сильний, має ракети й продовжить їх запускати. Зі свого боку Україна разом з партнерами уже шукає рішення, як цьому протистояти. Зрозуміло, що насамперед ми потребуємо засобів ППО.

Ситуація ускладнюється тим, що для нарощення обсягів виробництва нам потрібен час. Україна дуже хотіла б отримати ліцензію від американського виробника для того, щоб самостійно виробляти ракети-перехоплювачі РАС-3. Є сподівання, що під час саміту НАТО це питання вдасться актуалізувати.

До уваги! Під час масованого удару по столиці 2 липня загинуло 30 людей, що 100 поранені. Ворог підступно бив по будинках, цивільній інфраструктурі, загалом постраждали 20 житлових будинків. Станом на ранок 3 липня доля трьох людей залишається невідома, триває пошуково-рятувальна операція.

"Віримо, що зрештою нам вдасться переконати Сполучені Штати, що це потрібно зробити, що виробництво слід переносити в Європу, ближче до України. А також давати змогу Україні виробляти ракети за ліцензією", – наголосив Мусієнко.

Також з'явилася інформація, що міністр оборони України написав листа лідерам багатьом країнам з проханням надати нам ракети, які у них можуть бути. Натомість ми віддамо їм ракети, які має отримати Україна у 2027 – 2028 роках.

Очевидно, що такий обмін можливий, а нам ця зброя є дуже необхідною. Але наскільки швидко відреагують партнери – невідомо. Однак робота продовжується, щоб залучати якнайбільше засобів та бути стійкішими під час таких терористичних атак.