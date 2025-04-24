Воно гупало, сильно гупало, – 2-річна дівчинка розповіла іноземним ЗМІ про атаку
- Дворічна дівчинка Соломійка розповіла іноземним ЗМІ про нічну атаку Росії на Київ.
- Відео з коментарями дівчинки було опубліковано радницею з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарією Зарівною.
Дарія Зарівна виклала відео, як маленька дівчинка розповідає іноземним ЗМІ про нічну атаку Росії. На плашці ролику видно напис Associated Press.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис радниці з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарії Зарівни.
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Що розповіла дитина про нічну атаку 24 квітня
Дівчинка каже, що гупало дуже сильно і вона налякалася.
Я спала, але воно гупало, сильно гупало. Я пішла в коридор, а тепер я в укритті,
– згадує Соломійка.
Її мама додала, що родина спала, але почула дуже сильний вибух. Згодом побачили спалах.
В їхньому будинку пошкоджено вікна.
Дворічна Соломійка розповідає про нічний удар Росії: дивіться відео
Дитина, 2 роки, яка не жила в мирі через Росію, розповідає західним медіа про ракетні удари росіян. Нехай бачить світ ось це. Ми такі ж, як і ви на Заході. Наші діти такі ж, як і ваші. І одна нікчемна, російська істота просто вбиває та псує життя, бо хоче,
– додала Зарівна.
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