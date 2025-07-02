Удар по командному пункту створить росіянам серйозні проблеми на Донецькому напрямку

Україна 30 червня завдала удару, зокрема, по Донецьку. Під ударами опинився також пункт управління 8 загальновійськової армії збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу про можливі наслідки атаки на штаб ворога. Також в окупованому Луганську ввечері 30 червня лунали вибухи, повідомлялось про десятки прильотів і пожежі, що виникли внаслідок них.

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Це не останні генерали

Нарожний пояснив, що удар по штабу 8 російській армії була завдано ракетами Storm Shadow/Scalp. Це високоточні ракети повітряного пуску від наших партнерів з Великої Британії. Ракета Scalp – по суті така саме, але французького виробництва.

Щодо знищення ворожого штабу, то треба розуміти, що йдеться про декілька десятків офіцерів дуже високого польоту, які перебувають в одному приміщенні. Звісно, це не останні генерали і полковники, які є в Росії,

– зазначив він.

Проте коли в штаб армії приїжджає новий начальник, нові його заступники, нові командири відділів бойової роботи тощо, це, за словами військового експерта, означає, що всі ці люди входитимуть в курс справ впродовж декількох місяців.

Це триватиме до того моменту, поки вони не знатимуть досконально знатимуть ситуацію та свої логістичні сили, поки не вивчать місцеву географію, поки не будуть розуміти, як діє противник, поки не познайомляться зі своїми суміжниками та поки не зроблять багато іншого,

– підкреслив Павло Нарожний.

Тому, на його думку, не можна сказати, що після цього удару відбудеться повне зупинення бойових дій на якійсь ділянці фронту. Проте це означає, що ефективність управління армії значно знизиться на цьому напрямку.

Зазначимо, що внаслідок удару по командному пункту в окупованому Донецьку, імовірно загинув російський підполковник Руслан Гарячкін, який був виконувачем обов'язки 8 гвардійської армії. Російські ЗМІ повідомили, що він загинув "під час виконання службових обов'язків" на Донецькому напрямку.

В пабліках пишуть, що внаслідок атаки на штаб 8 армії Росії, ворог зазнав втрат особового складу.

Крім того, під час атаки 30 червня також було атаковано металургійний комбінат та вузлова залізнична станція в Ясинуватій.