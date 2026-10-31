Летіли дрони та "Нептуни": ЗСУ вдарили по виробництву ракетного палива в Росії

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 31 жовтня уразили комбінат "Каменський" у Ростовській області Росії. Атака спричинила пожежу на складі готової продукції та пошкодила чотири виробничі цехи заводу.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, атака по військово-промисловому об'єкту противника мала комплексний характер.

Що відомо про атаку

Для точного ураження цілей українські військові скоординовано застосували ударні безпілотники та берегові ракетні комплекси "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ.

Комбінат "Каменський" у місті Каменськ-Шахтинський відіграє ключову роль у забезпеченні російських окупаційних військ озброєнням. Підприємство спеціалізується на виготовленні твердого ракетного палива для боєприпасів реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також низки авіаційних засобів ураження.

У військовому командуванні наголошують, що влучання по подібних об'єктах зменшують спроможність армії Росії обстрілювати мирні українські населені пункти з реактивної артилерії. Знищення промислової бази істотно перериває ланцюги постачання ракетного озброєння.

ЗСУ також уразили ворожі склади на фронті

Окрім операції на території Ростовської області, українські оборонці завдали ударів по тиловому забезпеченню окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Під вогонь потрапили одразу чотири склади матеріально-технічних засобів ворожої армії.

Зокрема, ураження зафіксовано в районах міст Харцизьк і Докучаєвськ Донецької області, поблизу селища Новоайдар на Луганщині та неподалік Нововасилівки Запорізької області. Українські військові зазначили, що системні заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу агресора реалізуються в межах права на самооборону за статтею 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, що Сили оборони системно б'ють по хімічній промисловості РФ, зокрема далекобійними дронами завдали удару по заводу "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі. Продукція підприємства слугує ключовим компонентом для виробництва твердого ракетного палива.

Також було відомо про комбіновану атаку на завод "Енергія" в місті Єлець, який постачає живлення для комплексів Іскандер-М та модулів коригованих бомб, а ще про влучання у підприємство "Тольяттікаучук" у Самарській області.