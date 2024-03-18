Удар російських військ по Конотопу: голова Сумської ОВА прокоментував атаку ворога

Російські окупаційні війська вкотре завдали удару по Сумській області. Під атакою ворога опинився Конотоп.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів про наслідки від атаки ворога по Конотопу. Також в ефірі телемарафону він прокоментував ситуацію в регіоні загалом, інформує 24 Канал.

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Наслідки удару ворога

Попередньо, в Сумській ОВА зазначали, що російські військові завдали ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа та по населених пунктах Сумського району.

Там наголосили, що на місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає.

Зараз проводяться ліквідаційні дії після завданого ракетного удару по об'єктах інфраструктури міста Конотоп. Наразі постраждала мережа теплопостачання. Комунальні служби працюють. Впевнені, що до кінця дня вони будуть відновлені,

– заявив Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Журналісти зауважили, що вже протягом певно часу ворог завдає систематичних ударів по Сумщині. Вони поцікавилися в голови Сумської ОВА, чи відселяють вони людей з особливо постраждалих територій.

За словами Артюха, найбільше страждає Велика Писарівка. Він зазначив, що 13 березня було прийняте рішення щодо евакуації жителів з Великої Писарівки.

Він зауважив, що сьогодні найбільш загрозлива ситуація є для Великописарівської громади, Середино-буцької Шосткинського району, Юнаківської громади, Краснопільської громади, де, як він зазначив, найбільше застосування сучасної зброї.

Також під час спілкування з начальником Сумської ОВА порушили питання щодо примусової евакуації.

Є 3 громади, які включені до територій, де можливі активні бойові дії. Щодо них вже ухвалено рішення на раді оборони, однак воно повинне бути затверджено на рівні уряду. Такі пропозиції вони уже подали і зараз готуємось до виконання цього рішення,

– повідомив Володимир Артюх.

Удар російських військ по Конотопу: коротко