Знайшли слабке місце: капітан запасу ВМС розібрав удар по кораблях у Новоросійську

Сили оборони України завдали нищівного удару по російських військових кораблях у порту Новоросійська, використавши, ймовірно, ракети "Довгий Нептун". Унаслідок атаки низка суден окупантів зазнала критичних ушкоджень та виведена з ладу. Українські військові виявили ключове слабке місце Чорноморського флоту Росії та успішно ним скористалися.

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу про наслідки недавніх системних ударів по корабельному складу окупантів у Новоросійську. Супутникові знімки підтверджують суттєве ураження декількох важливих суден Чорноморського флоту Росії.

Які кораблі зазнали ушкоджень у Новоросійську

Українські сили підтвердили ураження фрегата "Адмірал Ессен" ракетою "Довгий Нептун". Окрім цього, під приціл потрапили великий десантний корабель "Петро Моргунов", морський тральщик "Железняков" та малий ракетний корабель проєкту "Буян-М".

На супутникових знімках видно, що у корабля класу "Буян" кормова частина повністю знесена. Це як мінімум декілька місяців, але скоріш за все роки для того, щоб його відремонтувати,

– зауважив капітан запасу ВМС.

Андрій Риженко додав, що фрегат "Адмірал Ессен" отримав пошкодження надбудови, через що він виведений з ладу та не може виконувати свої завдання. А новітній десантний корабель "Петро Моргунов", якому менше ніж 10 років, також став вразливою ціллю, оскільки окупанти тримали його у порту без руху.

Капітан першого рангу запасу ВМС України про проблеми Росії: відео

У чому слабке місце російського флоту

Перебування великих кораблів у закритих акваторіях та портових стоянках робить їх ідеальними мішенями для нових українських розробок. Модифікована ракета "Нептун" здатна вражати цілі просто за точними географічними координатами.

Коли корабель стоїть просто в точці без руху – це фактично ідеальна мішень. Тут не потрібна протикорабельна ракета з голівкою самонаведення, а ракета, яка просто влітає в географічну точку і завдає ураження,

– пояснив Риженко.

Він підкреслив, що перебування суден розміром понад 40 метрів у таких закритих "театрах бойових дій" робить їх надзвичайно вразливими. Українські захисники знайшли це слабке місце ворога та успішно його використовують.

Додамо, у ніч проти 9 вересня 2016 року Сили оборони завдали потужного удару по портовій інфраструктурі Новоросійська, пошкодивши чотири військові кораблі Росії. Крім флотських одиниць, атака зачепила військово-морську базу та паливні й зернові термінали окупантів.