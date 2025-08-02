Вранці 2 серпня російські військові вдарили по адміністративній будівлі міськгазу в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновані три поверхи офісних приміщень, також пошкоджені ремонтні майстерні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецькоблгаз.

Дивіться також Ізюм і значна частина прилеглого району залишилися без світла через ворожий обстріл

Які наслідки удару по будівлі міськгазу в Костянтинівці 2 серпня?

У Костянтинівці ворожим обстрілом зруйновано адміністративну будівлю Управління по газопостачанню та газифікації.

Було пряме влучання. Російські загарбники зруйнували 3 поверхи офісних приміщень і пошкодили ремонтні майстерні. На щастя, минулося без постраждалих.

Цей обстріл – черговий доказ того, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі та намагаються знищити все, що забезпечує нормальне життя в прифронтових містах. Тримаємось!

– наголосив голова правління Донецькоблгазу Вадим Батій.

Читайте також Росіяни масовано обстріляли дронами Краматорськ на Донеччині: є пожежі та постраждалі

Наслідки російської атаки / Фото Донецькоблгаз

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.