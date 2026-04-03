Серед білого дня: росіяни вдарили авіабомбами по Краматорську, серед загиблих – підліток

У п'ятницю, 3 квітня, російські війська завдали ударів авіабомбами по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, також троє зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Які наслідки удару по Краматорську?

Вадим Філашкін повідомив, що близько опівдня російські війська скинули на Краматорськ 5 авіабомб. Внаслідок атаки було пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО і 5 автівок.

За словами начальника ОВА, зараз на місці удару працюють всі відповідальні служби, а поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Удари по житлових будинках серед дня – це свідомий вибір і цілеспрямована тактика росіян. Вони прийшли, щоб руйнувати і вбивати – і за це неодмінно настане відповідальність!

– наголосив Філашкін.

Згодом Філашкін уточнив, що внаслідок атак загинуло 4 людини, включаючи 16-річного хлопця. Також внаслідок нового обстрілу пошкоджено 2 адмінбудівлі та кілька будинків.

Нагадаємо, 30 березня ворог також вдарив КАБами по Донеччині: під атакою опинилася центральна частина Слов'янська. Серед частково пошкоджених об'єктів тоді опинився єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, новонароджені, породіллі та медичний персонал не постраждали.

