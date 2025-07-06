Поліція показала відео з місця прильотів у Кременчуці

Вранці 6 липня Росія атакувала дронами Кременчук. Ворожий БпЛА влучив у будівлю місцевого ТЦК та СП.

Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 700 метрів квадратних у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 – загоряння ліквідовано, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Атака на Кременчук

Попередньо постраждала одна людина. Пошкоджено 14 будинків і 5 авто.

До ліквідації наслідків залучено 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби.

Наслідки удару по Кременчуку: дивіться відео

Ліквідація наслідків удару по Кременчуку / Фото ДСНС

Нагадаємо, що у Полтавській ОВА спершу заявили про пожежу на території приватного домоволодіння внаслідок удару безпілотниками.

Пізніше Сухопутні війська уточнили, що було влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.