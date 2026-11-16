Удар по Кримському мосту: пошкоджено арку, автомобільний рух паралізовано

Уранці 16 листопада Кримський міст зазнав атаки безпілотників, унаслідок якої пошкоджено арку автомобільної частини. Рух транспорту повністю перекрили, а на під'їздах утворилися черги з тисяч автівок.

14:59, 16 листопада Супутникові знімки зафіксували масштаби пошкоджень мосту На оприлюднених супутникових кадрах помітно деформацію конструкції арки та руйнування дорожнього покриття щонайменше у двох місцях, повідомляють моніторингові канали. 14:19, 16 листопада Мінтранс РФ оголосив про підготовку реверсивного руху Російське відомство повідомило про вивчення можливості реверсивного проїзду через переправу, де в заторах стоять сотні машин. 11:53, 16 листопада Кремль визнав ураження мостової конструкції Речник російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив атаку дронів, проте назвав пошкодження споруди незначними. 11:50, 16 листопада Оприлюднено перші фото зміщення автомобільної арки Кадри зафіксували нахил арки мосту приблизно на 15 градусів після ранкового вибуху бойової частини безпілотника.

Фото: 24 Канал 11:45, 16 листопада Російська влада розпочала оцінку масштабів руйнувань Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що фахівці встановлюють обсяги ушкоджень для визначення строків ремонту.

Про це повідомили окупаційна адміністрація півострова та російські відомства, а згодом факт ураження підтвердили й у Кремлі.

Деталі ураження конструкції

За даними місцевих джерел, атака сталася близько 05:40 ранку після серії нічних вибухів та роботи ворожої протиповітряної оборони в районі Керчі. Удар припав на судноплавну частину мостового переходу. Бойова частина безпілотника влучила в праву арку з боку тимчасово окупованого Криму, внаслідок чого конструкція зазнала відчутного перекосу й нахилилася орієнтовно на 15 градусів.

Колапс руху та реакція окупантів

Автомобільний рух було заблоковано з ночі, що спричинило масштабні затори по обидва боки Керченської протоки. У чергах зупинилися понад 2000 транспортних засобів, через що на під'їздах до мосту почали розгортати пункти обігріву для водіїв. Залізничне сполучення при цьому повністю не зупиняли, хоча окремі потяги курсували із затримками.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що руйнування мосту є "незначними", але визнав факт ураження попри роботу систем ППО. Водночас російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін зазначив, що терміни відновлення об'єкта визначать після проведення ретельної інженерної експертизи.