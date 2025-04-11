Буданов так і зробить, – Годжес про удар по Кримському мосту

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Бен Годжес висловився щодо можливого удару ЗСУ по Кримському мосту. Він заявив, що Крим важливо ізолювати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Удар по Кримському мосту ізолює окупований півострів

Бен Годжес уже кілька разів говорив, що Україна вдарить по Кримському мосту. Деталі можливої операції, звісно ж, не оприлюднюють. Але очевидно, що мета – зруйнувати міст настільки, щоб ним не можна було користуватися.

Я б сказав, що генерал Буданов так і зробить, коли буде готовий. Знаєте, я завжди вважав, що Крим є вирішальною територією цієї війни. Якщо Росія втратить Крим, який вона незаконно анексувала ще в 2014 році, якщо вона остаточно його втратить – це те, що має найбільше значення, це те, що має найбільше значення для росіян. І тому ключ до Криму – це спочатку ізоляція. І це, звичайно, означає, що потрібно вивести з ладу міст, а також розірвати сухопутний доступ,

– сказав Годжес.

Утім, він наголосив: руйнування мосту потребуватиме великої кількості вибухівки, бо однієї ракети чи безпілотника буде замало. Кримський міст великий. Тож питання не в тому, чи є в України зброя, щоб дотягнутися на таку відстань, а в тому, щоб її було достатньо.

Окупанти добре прикривають міст ППО, та історія знає приклади, "коли військам вдавалося подолати добре захищені споруди і вивести їх з ладу".

"І я думаю, що якщо хтось у світі може це зробити, то це буде Україна, і вони зроблять це, коли настане потрібний час. І у них все готово. Я з нетерпінням чекатиму цього дня, але я не можу сказати вам, як саме вони це зроблять, тому що якщо це буде якась хитра операція, то для цього потрібно багато засобів, щоб це зробити", – підсумував військовий.

Проте є й інша думка. Петро Андрющенко вважає, що слід бити не по Кримському мосту, а по інших об'єктах ворога.