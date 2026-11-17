Сили оборони України успішно уразили Кримський міст в ніч на 17 листопада. Це серйозний удар по диктатору Путіну, який готується до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), де має відбутися зустріч із Трампом та Сі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, це не просто "дипломатичний фінгал" для диктатора, але й справді болючий для нього удар. Адже він перетворив звичайну переправу на сакральний символ імперських амбіцій.

Удар по іміджу Путіна

Як наголосив Подорожній, вся ця ситуація буде принизливою для Путіна. Особливо чудово, що це сталося саме напередодні важливої для нього зустрічі.

Це, знаєте, як із корони Британської імперії вийняти найбільший діамант і власне з цією короною вийти до публіки. Чому? Тому що сам Путін перетворив Кримський міст на символ анексії та агресії,

– наголосив Юрій Подорожній.

За словами політтехнолога, під час саміту в Китаї всі міжнародні гравці усвідомлюватимуть, що "король голий". Попри це, російська сторона все одно намагатиметься імітувати присутність і вагу повноцінного третього полюса світу.

Політтехнолог прокоментував удар по Кримському мосту: дивіться відео 24 Каналу

Удар по Кримському мосту

Унаслідок нічної атаки на Кримському мості впала автомобільна арка, через що ворог зазнав колосальних збитків. Також аналітики зазначали, що влучним ударом Сили оборони вибили козир з рук російського лідера безпосередньо перед важливими міжнародними переговорами.