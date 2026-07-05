ЗСУ уразили військовий аеродром, мости та склади боєприпасів у Криму та на Донбасі

Українські військові провели масштабну операцію з демілітаризації окупованих територій та послаблення логістики ворога. Під удар потрапила низка стратегічних об'єктів загарбників у кількох регіонах.

Так, у ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України завдали потужного удару по військовому аеродрому "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що атакували Сили оборони України?

Летовище "Гвардійське" є одним із ключових військових об'єктів Росії на півострові. Окупанти активно використовують його для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, а також для логістичних потреб та технічного обслуговування своєї авіаційної техніки.

Наразі точний ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.

Окрім кримського летовища, українські захисники успішно відпрацювали по важливих логістичних вузлах загарбників на Донеччині. Зокрема, під удар потрапили два автомобільні мости:

через річку Грузький Яланчик у районі населеного пункту Гусельникове;

через річку Кальміус у районі Старомар'ївки.

Ці шляхи мали стратегічне значення для російської армії, адже ворог систематично використовував їх для перекидання особового складу, важкого озброєння, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів на лінію фронту.

Паралельно Сили оборони уразили три склади боєприпасів окупаційних військ. Вибухи пролунали у районах Макіївки на Донеччині, Довжанська на Луганщині та Преображенки на Херсонщині.

Нагадаємо, що СБУ успішно атакувала два аеродроми у Криму, серед яких було і згадане летовище "Гвардійське". Під час тієї спецоперації під удар потрапили два ангари, де росіяни зберігали безпілотники типу "Шахед", а також важливе авіаційне обладнання.