Ніколи не почують свій останній дзвоник: у Кривому Розі відкрили меморіал загиблим дітям

У п'ятницю, 4 квітня, Росія ударила балістикою по житловому масиву Кривого Рогу, серед 20 загиблих – 9 дітей. Покійні Радислав, Аріна та Герман ходили до однієї школи.

На ґанку навчального закладу відкрили меморіал. Про це повідомили в "Свої. Кривий Ріг" у вівторок, 8 квітня, передає 24 Канал.

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Що відомо про загиблих

У день трагедії 7-річна Аріна Самодіна, що навчалася у 2 класі, гуляла з дідусем Сергієм на дитячому майданчику. Їх провели в останню путь у Спасо-Преображенському соборі 8 квітня.

Однокласник дівчинки, 7-річний Радислав, також став жертвою російського удару. Того дня його родина машиною поверталася з дачі. Хлопчик помер у лікарні, з ним прощалися 7 квітня.

Ще один загиблий – 9-річний Герман Тріполець, учень 3 класу. Після попередження про ракету мати побігла гукати сина, але не встигла. У момент вибуху хлопчик був на гойдалці. В останню путь його провели 7 квітня.

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До слова, Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що російський удар 4 квітня став найбільшим за кількістю вбитих дітей з лютого 2022 року. "Цей жах неможливо уявити – 9 дітей загинули, більшість – під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався шрапнеллю прямо над ними", – зазначив Тюрк.