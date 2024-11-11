Серед поранених у Кривому Розі є діти: Вілкул заявив, що будуть жертви

У понеділок, 11 листопада, російські війська атакували балістикою Кривий Ріг. Внаслідок удару по п'ятиповерхівці постраждали діти, а також, ймовірно, є загиблі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Зазначається, що зараз в Кривому Розі триває аварійно-рятувальна операція, зокрема продовжується розбір завалів.

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Що відомо про постраждалих у Кривому Розі

Олександр Вілкул повідомив, що станом на 14:47 відомо вже про 12 постраждалих внаслідок удару, з них двоє дітей – 11 та 10 років. За його словами, 11-річний хлопчик перебуває у лікарні, а 10-річна дівчинка лікуватиметься амбулаторно.

На жаль, візуально вже бачимо, що будуть загиблі. Інформацію надамо після розбору завалів,

– йдеться в повідомленні.

Загалом постраждали понад 40 багатоквартирних будинків. Вілкул зазначив, що зараз людям надається допомога, а штаб працюватиме до 20:00. У віторок, 12 листопада, штаб продовжить свою роботу, з 08:00 до 20:00.

Мешканцям зруйнованих під'їздів необхідно написати заяву на отримання термінової матеріальної допомоги від міста по 40 тисяч гривень. Надається допомога із розселенням. Буде проведено інструментальну експертизу будинку,

– написав голова Ради оборони Кривого Рогу.

Зазначається, що за рішенням експертів про неможливість відновлення будинку за міською програмою будуть виплачені гроші на придбання нових квартир.