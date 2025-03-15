У Кривому Розі росіяни вдарили ракетами по нічному клубу: він повністю зруйнований

Ввечері 14 березня російська армія вдарила по Кривому Рогу. Ворожі ракети влучили у нічний клуб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Олександр Вілкул зазначив, що ворог вдарив двома балістичними ракетами по нічному клубу у житловому районі із щільною багатоповерховою забудовою та в об'єкт цивільної інфраструктури.

На щастя, загиблих немає. Проте постраждало 14 людей, усі цивільні, серед яких двоє дітей 2-х та 15-ти років та 4 жінки. У лікарнях перебувають 3 людей. Один чоловік 64 років у тяжкому стані. Пошуково-рятувальну операцію завершили вночі.

Як виглядає зруйнований клуб та околиці: дивіться відео

За словами Вілкула, окрім руйнування клубу у Кривому Розі пошкоджено 15 багатоквартирних будинків, близько 10 приватних будинків, станцію швидкісного трамвая, 4 навчальні заклади, 5 об'єктів бізнесу, комунікації "Тепломережі", аптеку, автомобілі. Інформація ще уточнюється.

Місцева жителька Ольга розповіла, що нічний клуб, у який влучили ракети, не працював. Сама ж жінка у момент удару була вдома, проте за дві хвилини до удару перейшла в іншу частину квартири.

Вибух...і пішов скляний дощ, винесло всі вікна, двері. Слава богу живі. Були поранені, ми спускалися, люди кричали,

– пригадує вона.

Як розповів начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, неподалік зруйнованого нічного клубу розгорнуто міський штаб з надання допомоги містянам та прийому заяв щодо пошкодженого майна.

Штаб працюватиме зранку і до 18:00. Крім того, роботу продовжать благодійні фонди та організації, куди криворіжці можуть звернутися для отримання будівельних матеріалів, психологічної підтримки.

На решті територій Криворізького району, на щастя, минулося без надзвичайних подій. Загалом тривога у регіоні продовжувалася більше 11 годин. Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників.