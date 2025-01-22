У Кривому Розі прощалися з Оксаною Сухоруковою: вчителька загинула внаслідок ракетного удару

Оксана Сухорукова загинула 17 січня через ворожий ракетний удар по місту Кривий Ріг. Її вбило уламком скла в машині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Під час обстрілу подружжя поверталося з магазину, плануючи відзначити день народження старшого сина.

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Що відомо про загиблу

У вівторок, 21 січня, попрощатися з Оксаною прийшли рідні, колеги та знайомі. У жінки залишилися мама, чоловік і його троє дітей. В останню путь загиблу провели живим коридором під звуки шкільного дзвоника.

45-річна жінка працювала вчителькою музики у місцевій школі. За словами директорки навчального закладу, Оксана викладала там понад 20 років. Колеги згадують її як добру, завжди веселу та усміхнену людину.

Вона дітей називала сонечками, ластів’ятами. Вона була втіленням позитиву. Дуже захоплювалася своєю професією, вела багато проєктів, керувала хором. Була дуже доброю і неконфліктною. Неймовірно любила дітей і прагнула щастя,

– згадує Людмила Хорькова.

Жінка розповіла, що Оксана найбільше хотіла мати сім’ю, оскільки раніше втратила чоловіка під час епідемії коронавірусу та пережила смерть ненародженої дитини.

(Оксана – 24 Канал) Дуже мріяла про діток. Бог не дав своїх, то вона обігріла чужих дітей. У неї лишилася тільки старенька мама, вони постійно разом ходили, весь район їх знав,

— зазначила колега Таміла.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 січня, росіяни ударили по Кривому Рогу ракетами типу "Іскандер-М". Це спричинило пошкодження будинків, навчального закладу та іншої інфраструктури. Внаслідок атаки загинуло 5 людей. Окрім цього, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 17 приватних будинків, 3 господарчі споруди та 11 автівок.