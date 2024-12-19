Окупанти вдарили балістикою: які наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг

Пізно ввечері 18 грудня російські загарбники атакували Кривий Ріг балістикою. Під прицілом агресора вкотре опинилася цивільна інфраструктура. На щастя, цього разу минулося без жертв.

Які наслідки російської атаки на Кривий Ріг, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

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Наслідки атаки на Кривий Ріг

Посадовець констатував, агресор продовжує тактику терору. Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу балістикою.

Пошкодження отримали багатоквартирні житлові будинки, лікарня, школа, 10 авто, об'єкти бізнесу, перебито центральні колектори, лінії електропостачання, тролейбусні тролеї. В результаті удару зупинено одну з котелень,

– написав Вілкул.

Водночас заявив, що загиблих внаслідок російської атаки, на щастя, немає. Також голова Ради оборони Кривого Рогу розповів, що на місці цілу ніч працювали всі оперативні та комунальні служби. Уже вдалося відновити рух транспорту, відремонтовано тролеї. Роботи ще продовжуються.

Вночі розгорнули штаб допомоги. Туди з матеріального з резерву міста завезли необхідні матеріали. Штаб працював до 17:00 у найближчій школі через дорогу. Там можна отримати будматеріали (ОСБ, плівку, рейки та інші), написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Комунальні бригади допоможуть тим, кому це потрібно. Допомога буде надана всім, хто її потребує, наголосив Вілкул. Також зазначив, що у Кривому Розі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні й соціальні установи.

До слова, у Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії, РСЗВ "Град" і дронами-камікадзе Нікополь і Марганецьку громаду. Понівечені інфраструктура, підприємство, приватний будинок, гараж, вантажівка.

Окрім того, вночі бійці Путіна атакували Дніпропетровську область ударними дронами. ППО збила 3 ворожих БпЛА.

"Шановні земляки, загроза ракетних та дронових ударів зберігається, тому дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги", – закликав голова Ради оборони Кривого Рогу.

