Атака на Кривий Ріг: російська ракета вбила у власному будинку 12-річного хлопця та його бабусю

Російські окупанти вночі 21 вересня підло атакувала Кривий Ріг. На жаль, внаслідок дій ворога є загиблі.

Серед них 12-річний хлопець Максим та його бабуся Валентина. Про це повідомило місцеве видання "Свої Кривий Ріг".

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Максим та його бабуся загинули внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу

Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області загинув Максим та його бабуся Валентина.

Хлопчику було 12 років. Відомо, що його батьки повертаються до Кривого Рогу з іншого міста. Мама раніше служила у Збройних Силах України, а старший брат обороняв Маріуполь і потрапив у полон.

"Наша мама була незамінна. На першому місці у неї родина. Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого нема", – розповіла тітка Максима та донька пані Валентини Наталія.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла та вічна їм пам'ять.