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24 Канал Новини України Ціль пролетіла понад 100 кілометрів, – у Повітряних силах про атаку на Кривий Ріг
4 липня, 14:17
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Ціль пролетіла понад 100 кілометрів, – у Повітряних силах про атаку на Кривий Ріг

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Вранці 4 липня окупанти атакували Кривий Ріг дронами та ракетою, внаслідок чого шестеро осіб отримали поранення.
  • Ціль, ймовірно випущена з Су-34, пролетіла понад 100 кілометрів і влучила в районі міст Кривий Ріг.

Вранці 4 липня окупанти атакували Кривий Ріг. Є руйнування та постраждалі.

Вранці у Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Противник вдарив по місту дронами, і ракетою, передає 24 Канал.

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Окупанти вдарили по Кривому Рогу з Су-34

Очільник ОВА Сергій Лисак розповів про влучання БпЛА по місту. За його словами, внаслідок атаки шестеро чоловіків отримали поранення, п'ятеро з них госпіталізували до лікарні з неважкими травмами.

У Повітряних силах тим часом уточнили, що Кривому Рогу також була запущена швидкісна ціль. 

Близько 11:25 в повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області було зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника, ймовірно Су-34.

Ціль пролетіла понад 100 кілометрів та влучила у районі міст Кривий Ріг о 11:38. Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння,
 – йдеться у заяві військових.

Очевидець Сергій розповів журналістам про атаку: "Я почув вибух, вийшов. Хвилини 2 – 3 я побачив, як ще летить, потім третій. А десь хвилин за 20 вийшов мити руки і почув вибух ще більший. Бачу – стовп диму. А чоловік йшов, казав, біля нього камінь пролетів від ударної хвилі".