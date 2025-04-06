В очах людей біль, сльози та злість: як Кривий Ріг оговтується після страшної атаки

Країна-агресорка 4 квітня завдала удару по Кривому Рогу балістичною ракетою, загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Місце влучання одразу перетворилось на пекло, близькі схилялись над тілами дітей.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка онлайн-медіа "Свої. Кривий Ріг" Віолетта Терещенко, зауваживши, що після атаки окупанти ще двічі тероризували місто. Люди приносять на дитячий майданчик іграшки та квіти.

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Кривий Ріг оговтується після атаки

Росіяни завдали цинічного удару по місту в той день, коли в Кривому Розі був День жалоби за жертвами ракетного удару 2 квітня.

Приблизно о 19:00 4 квітня, коли люди повертались з роботи та відпочивали на вулиці, ворог завдав удар балістикою в одному з мікрорайонів міста. Журналістка зазначила, що миттєво після вибуху містом поширились звуки сирен екстрених служб.

На місці влучання було справжнє пекло. Коли я приїхала, побачила картину, яку ніколи не забуду – тіла загиблих були скрізь. Ракета влучила поряд з дитячим майданчиком, де загинуло більшість людей. Це не передати словами, рідні були схилені над тілами дітей,

– сказала вона.

Кількість постраждалих після атаки зростала щогодини, сьогодні відомо про 75 людей. 37 містян досі перебувають у лікарні, 19 з них у важкому стані, зокрема 5 дітей.

Важливо! ОНН зафіксувала найбільшу кількість вбитих дітей з лютого 2022 року саме під час атаки Росії на Кривий Ріг. На місці удару представники ООН зафіксували сліди від сотень уламків на будівлях, гойдалках, дитячих гірках, деревах і на землі.

Цинізму ворога немає меж – коли відбувалась ліквідація наслідків ракетної атаки, окупанти завдали повторного удару. Потім росіяни розпочали атаку "Шахедами", загинула одна людина.

Цей день містяни не забудуть ніколи. Наслідки атаки ліквідовували всю ніч. На ранок наступного дня рятувальники, волонтери, поліція та місцеві мешканці провели хвилину мовчання, клали квіти та дитячі іграшки на майданчик. В очах людей були сльози, біль і злість,

– зазначила Терещенко.

Крім дитячого майданчику, внаслідок удару постраждали будинки поруч – в деяких повибивало вікна, деякі зруйновані вщент. Також горіли гаражі та автівка, яка просто проїжджала поруч. У Кривому Розі 8 та 9 квітня оголошено День жалоби.