Це розкриває справжню мету удару по Кривому Рогу, – майор запасу про специфіку касетної ракети

4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу. Вже була інформація, що це могла бути саме касетна ракета.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, вже була інформація, що під час удару по Кривому Рогу ракета вибухнула в повітрі. Найімовірніше, це була саме касетна ракета.

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Про що це свідчить

Як наголосив Гетьман, касетні ракети використовують на війні проти піхоти, щоб накрити одночасно велику площу. Інколи їх застосовують проти легкоброньованої техніки.

Використання касетних боєприпасів в місті – це зухвалий злочин. Це означає, що Росія цілеспрямовано використала таку небезпечну зброю, щоб було якнайбільше жертв.

Це цілеспрямована атака проти цивільного населення. Якщо буде підтверджено, що це була касетна ракета, то будь-яка притомна людина має припинити будь-які розмови з Росією,

– сказав Гетьман.

Нагадаємо, 4 квітня Росія вдарила ракетою по житловому району Кривого Рогу. Станом на 6 квітня відомо, що внаслідок атаки загинули 18 людей, серед яких – 9 дітей. Також відомо про 75 постраждалих.