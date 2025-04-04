Удар по Кривому Рогу: Зеленський назвав імена дітей, які загинули внаслідок атаки

Цинічний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня забрав життя 18 осіб. Президент України Володимир Зеленський назвав імена 9 загиблих дітей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Як звали дітей, які загинули у Кривому Розі

Зеленський назвав імена усіх дев'яти дітей, життя яких цинічно забрала російська ракета у Кривому Розі 4 квітня.

Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу,

– повідомив президент.

Він додав, що ракету випустили з району російського Таганрога, тому було лише кілька хвилин, щоб сховатися у безпечне місце. Також, на жаль, загинули ще 9 дорослих.

"Ракета влучила просто по вулиці – навколо звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. Ще 62 людини постраждали від удару, серед них 12 дітей. Є дуже важкі поранені, зараз вони в лікарнях. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що на додачу до балістики росіяни ще й атакували Кривий Ріг за допомогою ударних БпЛА – саме в той час, коли проходила рятувальна операція.

Через удар дронами 7 людей були поранені, одна людина загинула. Просто не буває глибших цинізму, підлості й ненависті до людей, ніж ті, які Росія собою зараз уособлює,

– наголосив український лідер.

Він додав, що дуже важливим є те, щоб російський удар по Кривому Рогу та людях, і кожна подібна атака не залишалася без реакції світу.

Як світ відреагував на удар по Кривому Рогу

За словами Зеленського, багато хто вчора підтримав Кривий Ріг та всю Україну. Президент подякував за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Також він висловив вдячність за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Крім того, принципово висловилися Посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. Водночас Зеленський зауважив, що його неприємно здивувала реакція Посольства Америки.

Така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що війна має завершитися, однак щоб її закінчити, потрібно мати мужність називати речі своїми іменами і не боятися тиснути на Росію, яка продовжує ігнорувати всі мирні пропозиції.

"Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів", – зазначив український лідер.

Зеленський додав, що Україна розраховує на додаткові Patriot, які обіцяв допомогти знайти президент США.

"Зупинити вбивства людей, зберегти життя дітей і встановити тривалий мир можна лише завдяки силі та скоординованій роботі партнерів. Дякую всім, хто з Україною – від початку цієї війни й особливо в такі трагічні дні. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані російськими ударами", – резюмував Зеленський.