Великих руйнувань немає, – військова адміністрація про удар по території Криворізької ТЕЦ
Російські окупанти 28 червня обстріляли Криворізьку ТЕЦ. На щастя, обійшлося без серйозних руйнувань.
Про це розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в етері загальнонаціонального телемарафону. ТЕЦ працює у звичному режимі.
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У Криворізькому районі готові до різних сценаріїв
Євген Ситниченко у відповідь на питання про те, які наслідки матиме серйозне пошкодження ТЕЦ зазначив, що в районі готові до будь-якого сценарію. І на такий випадок у військової адміністрації є план дій.
Однак зараз ситуація контрольована. Напруження є у громадах, які межують з тимчасово окупованою Херсонщиною, адже там населені пункти страждають від постійних ворожих обстрілів.
Так під час обстрілів у ніч проти 29 червня постраждала лінія електропостачання у селі Велика Костромка Зеленодольської громади. Зараз над відновленням електропостачання працюють відповідні служби.
Також через обстріли немає газопостачання у селі Ганнівка Широківської громади. Там під час обстрілу кілька днів тому було перебито газопостачання, однак через постійні атаки відновити його поки що неможливо.
Обстріл Криворізької ТЕЦ: головне
Увечері 28 червня російські окупанти атакували Криворізьку ТЕЦ. Російські пропагандисти анонсували цю атаку напередодні, адже міноборони країни-агресорки заявило про нібито українських військових на ТЕЦ.
В енергетичному холдингу ДТЕК наголошували, що на території електростанції перебувають лише працівники. А ракетні обстріли ТЕС є нічим іншим, як терористичним актом.
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