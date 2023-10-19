СБУ вийшла на рівень масованих атак по Росії, – експерт про 18 прильотів по Курській області

СБУ вийшла на новий рівень масованих атак по Росії. Це зазначає політолог Тарас Загородній, коментуючи нові удари Служби по Курській області.

За словами експерта, Служба безпеки України проводить успішні спецоперації, а її удари на території Росії стають ще ефективнішими.

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Сезон бавовн набирає обертів. Удари дронів Служби, як на суші, так і на морі, стають все ефективнішими і завдають все більше шкоди ворогу,

– акцентує експерт.

На його думку, Росія виявилась не готовою до нового рівня спецоперацій СБУ.

"Заяви про "вдалі збиття" і "потерь нет" повністю спростовуються відеозвітами. Кремлівські куколди намагаються не помічати, що в їх домі щоночі щось відбувається. І відбувається все частіше", – вважає Загородній.

За кілька днів до вдалого удару по Курській області, дрони СБУ провели успішну атаку на електричну підстанцію Красна Яруга на Белгородщині. Саме до неї були підключені місцеві військові об‘єкти. І таких ударів по підстанціях вже набігло з десяток. Дуже важливо, що напередодні зими ми продемонстрували – удари росіян по українській енергетичній інфраструктурі не залишаться без відповіді,

– резюмує політолог.

Коротко про удар по Курській області

СБУ спланувала та влаштувала атаку на військовий табір поблизу аеродрому "Халіно" в Курській області Росії. Було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Водночас у Росії запевняють, що ППО нібито "збила всі безпілотники" і "втрат немає".