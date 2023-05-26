Чоловік був за 500 метрів від поліклініки: жертву удару в Дніпрі вбило уламком

Внаслідок удару по медзакладу у Дніпрі загинув чоловік – він отримав поранення внаслідок влучання уламків. Чоловік перебував за 500 метрів від поліклініки, в яку влучили росіяни.

Чоловік не був пацієнтом поліклініки, він просто проходив поруч, коли уламок ворожої ракети забрав його життя. Кореспондентка 24 Каналу розповіла, що тіло загиблого знайшли за 500 метрів від медзакладу.

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За даними Дніпропетровської ОВА, чоловіку було 69 років. Про першу жертву внаслідок удару росіян по поліклініці повідомили майже відразу.



Чоловіка вбило уламком за 500 метрів від медзакладу / Фото 24 Канал

Втім, станом на 13:50 стало відомо про ще одну жертву удару – тіло загиблого дістали з-під завалів ветклініки, яка також пошкоджена внаслідок атаки.

Що відомо про потерпілих

Постраждали 25 людей, зокрема 2 дитини. Відомо, що троє потерпілих у важкому стані.

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки.

Зауважимо, що омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що четверо людей вважаються зниклими безвісти.