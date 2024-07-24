Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту на Харківщині: з-під завалів витягли тіло людини

Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Лозовій на Харківщині. Стало відомо, що з-під завалів витягли тіло людини.

Ще двох людей шукають. Подробиці про ситуацію розповіли в Харківській ОВА.

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Росія вдарила по інфраструктурному об'єкту на Харківщині

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, о 15:43 надав уточнену інформацію щодо російського обстрілу у місті Лозова.

За його словами, внаслідок ракетного удару постраждали 4 людини. Він додав, що ще щодо 2 людей тривають пошуки.

На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються,

– повідомив Синєгубов.