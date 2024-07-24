Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту на Харківщині: з-під завалів витягли тіло людини
24 липня 2024, 16:24Читать новость на русском
Джерело:Олег Синєгубов
Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Лозовій на Харківщині. Стало відомо, що з-під завалів витягли тіло людини.
Ще двох людей шукають. Подробиці про ситуацію розповіли в Харківській ОВА.
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Росія вдарила по інфраструктурному об'єкту на Харківщині
Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, о 15:43 надав уточнену інформацію щодо російського обстрілу у місті Лозова.
За його словами, внаслідок ракетного удару постраждали 4 людини. Він додав, що ще щодо 2 людей тривають пошуки.
На жаль, з-під завалів вилучили одне тіло людини. Дані встановлюються,
– повідомив Синєгубов.