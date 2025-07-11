Спеціалізується на виробництві Міг-29 і Міг-31, – ЦПД про Луховицький завод, який був під атакою
- Луховицький авіаційний завод у Московській області, який спеціалізується на виробництві й модернізації МіГ-29, МіГ-31, та дронів, був атакований дронами в ніч на 11 липня.
- Атаку підтвердив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, але офіційні коментарі щодо масштабів ураження відсутні.
У Московській області було завдано удару по Луховицькому авіаційному заводу. Це підприємство спеціалізується на виробництві і модернізації бойових літаків, а також бере участь у модернізації ударних БпЛА.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Дивіться також Дрони атакували низку російських регіонів: під ударом підприємства оборонної промисловості
Що відомо про Луховицький авіаційний завод
У ніч на 11 липня дрони атакували Луховицький авіаційний завод у Московській області.
Він спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів «перспективного фронтового винищувача» на базі платформи МіГ,
– йдеться у повідомленні.
Також підприємство задіяне в циклі модернізації дронів типу "Герань" та "Шахед", які активно використовуються Росією для ударів по українських містах.
Зауважимо, що наразі відсутні офіційні коментарі щодо масштабів ураження.
Нагадаємо, що у ніч на 11 липня дрони атакували низку російських регіонів. Під ударом зокрема були Тульська, Липецька, Московська області та Таганрог.