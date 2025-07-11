Спеціалізується на виробництві Міг-29 і Міг-31, – ЦПД про Луховицький завод, який був під атакою

У Московській області було завдано удару по Луховицькому авіаційному заводу. Це підприємство спеціалізується на виробництві і модернізації бойових літаків, а також бере участь у модернізації ударних БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про Луховицький авіаційний завод

У ніч на 11 липня дрони атакували Луховицький авіаційний завод у Московській області.

Він спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів «перспективного фронтового винищувача» на базі платформи МіГ,

– йдеться у повідомленні.

Також підприємство задіяне в циклі модернізації дронів типу "Герань" та "Шахед", які активно використовуються Росією для ударів по українських містах.

Зауважимо, що наразі відсутні офіційні коментарі щодо масштабів ураження.

Нагадаємо, що у ніч на 11 липня дрони атакували низку російських регіонів. Під ударом зокрема були Тульська, Липецька, Московська області та Таганрог.