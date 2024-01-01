Нічний удар "Шахедами" по Львову: моторошні кадри з місць ударів

Росія вночі проти 1 січня знову атакувала Україну "Шахедами". Під ударом опинився й Львів.

Зранку 1 січня, у перший день року, росіяни атакували Львів ударними дронами. Відомо про кілька влучань.

Дивіться також Росіяни тероризували "Шахедами" у Новорічну ніч: в яких областях була повітряна тривога

Росіяни поцілили у два об'єкти

Обидві будівлі, які опинились під прицілом, ворога належать до об'єктів національної пам'яті. Зокрема, мовиться про університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі.

Попередньо, обійшлося без жертв.



Ворог атакував Дубляни / Фото Андрія Садового

Руйнування суттєві. На фото помітно, що дах будівлі пошкоджений найбільше. Відомо, що саме там зайнялась пожежа, яку успішно ліквідували вогнеборці.

Також під ударом опинився музей Романа Шухевича на Білогорщі. Там також було займання, яке вдалося загасити.



Музей Романа Шухевича також постраждав / Фото Максима Козицького

Рятувальники також поділились кадрами із місця подій. Вони оперативно відреагували на виклики та усували наслідки ворожого обстрілу ударними дронами.

ДСНС працювали на місці подій / Фото ДСНС

Росія атакувала Україну на Новий рік 122 дронами