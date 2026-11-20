В ніч на 20 листопада Росія масовано вдарила по Львову дронами та ракетами. Уламки ворожих повітряних цілей зафіксували в кількох районах міста.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив 24 Каналу, що по місту летіло близько 15 ракет та понад 10 дронів.

Що відомо про наслідки атаки по Львову?

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще 10 людей доставили до міських лікарень. Шестеро наразі там перебувають, а двоє з них – у важкому стані.

Найбільші руйнування зафіксували в районі вулиці Авіаційної. Там ворог вдарив по залізничній станції "Скнилів" та дорожньому полотну. Наразі там працюють правоохоронці.

Пошкоджена будівля внаслідок атаки: дивіться відео 24 Каналу

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено один з гуртожитків. Міська влада надасть людям тимчасове житло в гуртожитках або готелях.

Пожежа в гуртожитку: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів на вулиці Лазаренка та дитячий майданчик.

Окреме доручення – максимально швидко обстежити пошкоджені будівлі, оформити документи для компенсацій та допомогти людям із відновленням вікон і дверей. Там, де неможливо одразу провести ремонт, маємо хоча б тимчасово закрити пошкоджені приміщення. Холодів чекати не будемо,

– підкреслив Садовий.

Пошкоджена автівка: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, станом на ранок сили ППО знешкодили 462 російські цілі. Вдалося уразити 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон, 79 крилатих ракет Х-101 та "Калібр", а також – 380 безпілотників.