Думали про найгірше: очевидці удару по Лук'янівській розповіли про пережите

Зранку 8 липня Росія завдала масований обстріл України. Окупанти завдали удар поблизу станції метро "Лук'янівська".

Деякі кияни не встигли спуститись до укриття. Очевидці розповіли, що готувались до найгірших сценаріїв.

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Очевидці удару по Лук'янівській розповіли про пережите

Один із мешканців Києва розповів, що тривога його застала зненацька, адже він працював. Однак він встиг швидко прибігти до ванної кімнати та пригнутись.

Враховуючи сили удару, весь будинок "ходив ходуном". Повилітали вікна, зірвали дах. Було жахливо, подумав про найгірше,

– розповів він.

Ще один мешканець столиці теж не встиг спуститись в укриття. Розповів, що люди просто спокійно починали свій день, а країна-агресор здійснила черговий терор.

Де ще були вибухи у Києві