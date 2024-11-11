Декілька квартир повністю знищені вогнем: кадри з місця влучання у Миколаєві

Росія атакує мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинився Миколаїв.

Росія вдарила по Миколаєву, там вигоріло декілька квартир. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо свобода".

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Місто постраждало внаслідок удару

У Миколаєві пошкоджено будинок. Там було влучання в п'ятий поверх вночі. Журналісти показали, як виглядає місце подій.

Там зазначили, що декілька квартир повністю знищені вогнем, в інших – вибиті вікна. Також вигоріло декілька автівок. На кадрах видно, що наслідки атаки доволі суттєві.

Внаслідок удару по Миколаєву загинуло 5 людей. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наслідки удару по Миколаєву: дивіться відео

Росія також завдала трьох ударів по Запоріжжю. Росія постійно атакує мирні українські міста, а цілями агресорки часто стають саме цивільні об'єкти.