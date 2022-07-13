Окупанти били по Миколаєву переробленими ракетами ППО С-300: жахливе відео наслідків

російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні міста України. Вони стверджують, що їхня ціль – військові об'єкти, втім, постійно "прилітає" в цивільну інфраструктуру.

Окупанти били по Миколаєву переробленими ракетами ППО С-300

Зокрема, російські ракети сьогодні вранці вкотре влучили у житлові будинки Миколаєва. До слова, атака була здійснена із перероблених ракет ППО С-300. Про це повідомило Міністерство оборони України, яке також опублікувало моторошні кадри наслідків обстрілу.

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Так, ворожої атаки о четвертій ранку зазнали житлові будинки – в результаті розбиті стіни, провалена стеля та вибиті вікна. Також росіяни б'ють по навчальних закладах, лікарнях та інших цивільних об'єктах.

Все побито навкруги, всі балкони зруйновано. Люди залишилися без вікон,

– розповідає пресофіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

У Міноборони наголосили, що місцеві мешканці вірять у перемогу і в те, що зовсім скоро буде звільнено сусідній тимчасово зайнятий Херсон, а окупанта проженуть назавжди.

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Кім пояснив, чому росіяни атакують Миколаїв С-300

Атака 13 липня із С-300 не перша, окупанти і раніше вдаряли з неї. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що загарбники намагаються завдавати ударів із далекої відстані, бо їм заборонено наближатися до лінії фронту ближче ніж за 4 – 6 кілометрів.

Він також зазначив, що ворог переробив протиповітряні снаряди С-300. За словами Кіма, росія має дуже багато комплексів С-300 – ц е протиповітряна ракета, яка веде повітряну ціль.

Як додав очільник Миколаївської ОВА, HIMARS вже не бачить цих ракет, тому вони переробили модуль С-300, щоб ця ракета могла вражати наземні цілі.

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