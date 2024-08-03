Удар по "Морозовську": СБУ зачистили аеродром від ППО, авіації та КАБів

Вночі 3 серпня безпілотники СБУ атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони.

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Удари по авіації, ППО і складах

Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни",

– стверджує джерело.

Водночас наразі російська влада намагається приховати наслідки прильоту по військовому об'єкту. Там списують все на пожежу у звичайних складських приміщеннях.

До слова, також дрони ГУР цієї ночі спалили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області. По ньому влучили 15 дронів, внаслідок чого виникла пожежа. Цей склад забезпечує паливно-мастильними матеріалами росіян на окупованих територіях.

Окрім цього, під ударом опинилася нафтобаза "Губкінська" у Бєлгородській області.

Зауважимо, що окупанти заявили, нібито загалом 75 безпілотників вдарили по 7 регіонах Росії.