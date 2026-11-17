У ніч проти 17 листопада окупанти атакували Київ балістикою, пошкодивши Північний і Південний мости. Ворожих ударів також зазнали інші області України, зокрема Хмельниччина та Запорізька область.

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Нічна комбінована атака Росії на Київ та низку областей призвела до тяжких наслідків для цивільної та критичної інфраструктури.

Транспортний колапс у столиці

Унаслідок нічних та ранкових балістичних ударів зазнали пошкоджень Північний і Південний мости. Їх повністю перекрили для руху транспорту з метою обстеження конструкцій профільними експертами.

Це спровокувало масштабні затори біля мосту Патона, на Набережному шосе, проспекті Бандери та ключових магістралях лівобережжя. Деякі пасажири виходили із заблокованого транспорту просто на дорогу, пересідали на прокатні самокати або йшли через річку пішки.

Ситуація з метрополітеном та наземними маршрутами

Зелена лінія метро працює з серйозними обмеженнями: поїзди курсують виключно між станціями "Сирець" і "Видубичі". Ділянку між "Осокорками" та "Червоним Хутором" виведено з ладу через руйнування наземної інфраструктури підземки. Підземні станції метро при цьому продовжують виконувати функцію укриття.

Щоб компенсувати дефіцит сполучення, комунальні служби пустили автобуси №21, 73 і 101 через Подільський мостовий перехід до Контрактової площі, а через Дарницький міст курсують маршрути №22 і 91. Додатково Укрзалізниця задіяла резервні склади Kyiv City Express між Почайною, Дарницею та Видубичами.

Жертви та руйнування в районах Києва

В Оболонському районі уламок ракети влучив у нежитлову будівлю. Рятувальники ДСНС змогли деблокувати потерпілого з-під бетонних уламків, проте двоє людей загинули на місці. Ще одна пожежа сталася у складських приміщеннях у Дніпровському районі, де вогонь оперативно загасили.

Через ураження комунікацій біля Південного мосту пошкоджено тепломережу. За даними місцевої влади, 317 житлових багатоповерхівок у Дарницькому районі тимчасово залишилися без теплопостачання.

Удари по регіонах

Ворожі атаки зачепили й інші міста України. За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, на Хмельниччині російський дрон поцілив у житловий будинок, спровокувавши пожежу, яку оперативно загасили без людських втрат. У Запоріжжі снаряди пошкодили промислове підприємство, поранивши цивільну жінку, а в Черкаській області постраждали троє осіб.