У Ростовській області після атаки пошкоджено важливий міст: кадри напівзатопленої переправи

У Ростовській області внаслідок атаки безпілотників 15 листопада пошкоджено міст через річку Міус. Ця переправа забезпечувала об'їзний маршрут до траси на Маріуполь.

Як повідомляють моніторингові канали, ураження зазнав Мелентьєвський міст, який безпосередньо з'єднував населені пункти Миколаївка та Андрієво-Мелентьєво.

Які подробиці?

Внаслідок атаки дронів у Ростовській області пошкоджено міст через річку Міус: дивіться, як виглядає переправа

Саме через цю споруду проходив ключовий об'їзний маршрут із подальшим виходом на стратегічну автотрасу Р-280 у напрямку тимчасово окупованого Маріуполя.

Ця атака також зачепила організовану росіянами переправу, яку облаштували після попередніх прильотів по річці Міус.

Наслідки системних ударів по логістиці окупантів

Військовий аналітик Олександр Мусієнко пояснив, що обмеження пересування трасою Р-280 безпосередньо впливає на спроможність окупаційних військ підтримувати наступальні сили на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках у Запорізькій області.

Атака на такі об'єкти змушує ворога витрачати час на ремонт або шукати рішення з понтонними переправами. Але саме час є критично важливим, коли потрібно призупинити пересування резервів чи озброєння ворога,

– підкреслив аналітик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові 8 листопада уразили міст через річку Міус на трасі Р-280 у Ростовській області дронами FP-2.

Тоді супутникові знімки підтвердили серйозні пошкодження дорожнього полотна та повну зупинку руху магістраллю.