У Києві готують альтернативи мостам: серед варіантів – понтонні переправи та тунель

З наступного тижня у Києві може розпочатись будівництво кількох резервних насипних дамб з понтонними переправами через Дніпро. Тимчасові споруди мали б забезпечити щонайменше половину від добової пропускної здатності автомобілів у разі ураження мостів.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. Відповідне рішення ухвалили на спеціальній координаційній нараді у президента.

Які альтернативи мостам?

Міністр розповів, що будівництво насипних дамб із понтонними переправами розглядають як швидкий варіант сполучення лівого та правого берегів Києва у разі пошкодження мостів.

Підготовчі роботи вже розпочались. За словами Калашника, вже визначено локації, де почнеться будівництво. Зведення альтернативних конструкцій може зайняти до трьох місяців, а подібні резервні об'єкти зводитимуть не лише у Києві, а й в інших регіонах країни.

Зараз тривають підготовчі роботи, і найближчим часом розпочнуться будівельні. Буде залучення всієї інфраструктури для того, щоб відсоток прохідності був максимальним. У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий берег протягом доби. І задача – зберегти цю пропускну здатність,

– сказав урядовець.

У планах – тунель під річкою

Окрім понтонних переправ, у міністерстві опрацьовують й інші рішення. Серед них – зведення швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та прокладання підземного тунелю під Дніпром у довгостроковій перспективі.

Зараз ми можемо розпочати шукати інвестиції, шукати донорів, шукати міжнародних партнерів і реалізовувати те, що має забезпечити сполучення лівого і правого берега. Є розрахунки – це десятки мільярдів гривень, а іноді, коли величезні інфраструктурні об'єкти, – сотні,

– заявив очільник Мінвідновлення.

Водночас ключовим пріоритетом залишається збереження мостів та недопущення їхнього руйнування. Для посилення їхньої безпеки "залучено максимальну кількість техніки".

Зрозуміло, що є запас міцності в кожного (мосту – ред.). І наша перша задача – забезпечити захист з неба, чим ми займаємося відповідно з військовими. Тобто перша черга – не допустити ураження. Друга частина – забезпечити захист. Третя – швидке відновлення. І четверте – прийняти рішення щодо альтернативних резервних переправ, тобто будівництво нових об'єктів мостової альтернативної інфраструктури,

– пояснив Калашник.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про серію ударів російських безпілотників по Південному мосту в Києві. Внаслідок кількох влучань були пошкоджені опора, відбійники, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Через пошкодження у столиці тимчасово обмежили рух транспортних засобів й іншими мостами, що спричинило великі затори. У суботу, 3 жовтня, правила руху мостами під час повітряної тривоги оновили.