Вистояв під час ракетного удару: у Києві майже відновили пішохідно-велосипедний міст

У жовтні пішохідно-велосипедний міст у Києві витримав атаку окупантів. Наразі фахівці його відновлюють.

Про ремонт мосту розповів міський голова Віталій Кличко. Ракета загарбників впала поруч із переправою 10 жовтня.

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Кличко показав, як відновлюють пішохідний міст

Столичний мер розповів, що відновлення пішохідно-велосипедного мосту триває.

Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. З 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил,

– зазначив Кличко.

Він додав, що працівники підприємства "Київавтошляхміст" одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня детально оглянули конструкції мосту. Вибух їх не пошкодив.

"Наш міст вистояв! І вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", – підсумував міський голова.

Дивіться відео, як відновлюють пішохідний міст у Києві:

Коротко про масовану атаку по Києву 10 жовтня

У Києві вранці 10 жовтня пролунала серія вибухів, зокрема у центрі міста та біля об'єктів критичної інфраструктури.

Російські ракети пошкодили будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка, Київський національний університет імені Шевченка та парк Шевченка.

Також пошкоджень зазнали будівля бізнес-центру, вікна вокзалу та зупинка громадського транспорту.

Внаслідок ворожої атаки загинули 6 людей, а ще 51 цивільний зазнав поранень.

Варто подивитися – момент вибуху на пішохідному мосту в Києві: дивіться відео