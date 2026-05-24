Ракети пролетіли над Софією Київською і вдарили по музею "Чорнобиль": з'явилося моторошне відео

24 травня під час масованої атаки прямим влучання ракет було зруйновано Національний музей "Чорнобиль" у Києві. На відео потрапив момент польоту снарядів, які летіли нищити історичну пам'ять українців.

Відео руху ракет і прильоту по музею Чорнобиля випадково зняв голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

Що відомо про удар Росії по Нацмузею "Чорнобиль"?

За словами Ємельяненка, о 03:50 по Києву вдарили дві ракети з різницею до 1 хвилини. Обидві пролетіли над Софією Київською та попрямували на Поділ.

"По напрямку я побачив, що Музей Чорнобиль перебуває на їхній траєкторії. Але сподівався на краще", – поділився пережитим чоловік.

Втім, згодом з'ясувалося, що ворожі ракети таки влучили у музей. Спалахнув дах будівлі і знесло частину задньої стінки третього залу.

Коли Ємельяненко прибув на місце події, пожежники вже працювали, заливаючи полум'я водою. Зокрема, вони гасили нову експозицію, що відкрилася рівно місяць тому.

Тоді чоловік зателефонував директорці музею Віталіні Мартиновській повідомити про те, що сталося.

Музею нема, магазину Чорнобиль нема. Нашу історію б'ють не просто так. Що далі робити поки не зрозуміло. Але головне, що всі живі, тож якось буде,

– підсумував Ємельяненко.

За словами президента Зеленського, близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені.

У КМВА зауважили, що Росія вперше за часи війни системно вдарила по історичній архітектурі та пам'ятках столиці. Серед уражених будівель: