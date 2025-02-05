Там вночі "танцювала" "бавовна": де на карті розташована нафтобаза у Росії, уражена дронами

Уночі 5 лютого черговий об'єкт, важливий для воєнного і економічного потенціалу Росії, був атакований Україною. Дрони успішно "приземлилися" на нафтобазу у Краснодарському краї.

Вочевидь, прильоти по НПЗ неабияк тривожать Москву. Тому вона намагається приховати ці факти від своїх громадян. Власне, ймовірно, із цих причин, міноборони країни-агресорка у ранковому звіті змовчало про те, що нафтобаза у Краснодарської краї зазнала ураження. Там розповіли лише про збиті за ніч чотири БпЛА – над Курщиною і Бєлгородщиною, передає 24 Канал.

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Де розташована нафтобаза, атакована БпЛА

Натомість губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв замовчати інцидент не зумів. Він був вимушений визнати атаку на нафтооб'єкт. У своєму повідомленні посадовець заявив, що в станиці Новомінській Канівського району уламки дрону БпЛА на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. "Почалася пожежа, якій надано другий ранг складності", – сказав він. О сьомій ранку вогонь нібито загасили.

Відомо, що під ударом опинилася нафтобаза "Албашнафта". Як вказано на сайті компанії, це "підприємство, що динамічно розвивається, основним видом діяльності якого є виробництво нафтопродуктів". Зазначається, що це єдине нафтопереробне підприємство біля Канівського району Краснодарського краю.

Де розташована станиця Новомінська, в якій уразили нафтобазу: дивіться на карті

Станиця Новомінська розташована на відстані понад 500 кілометрів від території, яка контролюється Україною.

До слова, за пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі засобів.