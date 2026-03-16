Горить важлива нафтобаза у Росії: у мережі з'явилися приголомшливі кадри
- Уночі українські дрони атакували нафтобазу у Лабінську.
- Гасіння пожежі продовжувалося і вранці.
Уночі українські дрони навідалися до Краснодарського краю. Після цього там зайнялася чергова "бавовна" на нафтобазі.
Повітряну тривогу для Краснодарського краю оголосили після дванадцятої години ночі, а скасували незадовго до сьомої ранку. Тим часом мережа вже переповнена яскравими кадрами з місця головного прильоту – нафтобази у Лабінську.
Які наслідки удару по нафтобазі у Лабінську?
Вибухи у Лабінську, і відповідно, приліт по нафтобазі стався приблизно після другої ночі. Саме у цей період місцеві почали викладати "запальні" кадри з місця події.
В оперативному штабі Краснодарського краю не стали заперечувати очевидний факт і визнали, що "у промзоні Лабінська внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на території нафтобази".
У штабі додали, що в гасінні задіяні 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та спеціалісти ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.
Вочевидь, особливого успіху у приборканні пожежі окупанти не мали, адже станом на ранок нафтобаза продовжувала горіти.
Що відомо про останні успішні удари по Росії?
У ніч проти 15 березня в Росії, зокрема в Тихорєцьку, Саранську, Волгограді та Бєлгороді, пролунали вибухи через атаки дронами та ракетами. У Бєлгороді виникли перебої з електроенергією, водопостачанням і теплом після масованого ракетного обстрілу, за словами губернатора області. Тим часом у передмісті Тихорецька сталася пожежа на території нафтобази через падіння уламків БпЛА.
У ніч проти 14 березня Сили оборони України вдарили по військовій та логістичній інфраструктурі на території Росії. Під ураження потрапили Афіпський нафтопереробний завод та інфраструктура порту Кавказ.
У ніч проти 13 березня ЗСУ атакували військовий аеродром Майкоп в Адигеї, уразивши об'єкти інфраструктури.
У Брянську зупинено виробництво на підприємстві "Кремній Ел" на шість місяців через ураження основного виробничого корпусу 10 березня.