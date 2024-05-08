Момент прильоту по нафтобазі в Луганську потрапив на відео: що відомо про наслідки атаки

Пізно ввечері 7 травня Луганськ приймав палкі привіти. Під удар потрапила нафтобаза, яка горіла до ранку. 24 Канал зібрав інформацію про наслідки атаки по Луганську.

На момент удару було небагато даних. Відомо, що влучили у нафтобазу в межах міста. Що цікаво, в той же вечір над Таганрогом чули дрони та ракети.

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Що відомо про наслідки атаки по Луганську

Гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано удару. І заявив: можливо, було використано ракети ATACMS.

Момент прильоту по нафтобазі в Луганську: дивіться відео

За словами Пасічника, внаслідок удару по Луганську поранено п'ятьох людей, у всіх постраждалих – мінно-вибухові травми. Після атаки зайнявся газопровід високого тиску, тож окупанти залучили всі луганські підрозділи МНС. Вони мали не допустити поширення вогню.

Та, судячи з ранкових відео, окупантам не вдалося зупинити вогонь. Станом на десяту годину 8 травня нафтобаза в Луганську продовжувала горіти.

Нафтобаза в Луганську продовжує горіти наступного дня: дивіться відео

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор потролив загарбників, написавши "Палало ввечері – догорає зранку". Він констатував, що луганські рятувальники не змогли впоратися з наслідками займання.

Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ. Для нас головне – це результат,

– підкреслив він.

Пожежа на нафтобазі в Луганську: дивіться відео (Увага: нецензурна лексика!)

Очільник військової адміністрації переконаний: ворогові доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту. Адже відновлювати такі об'єкти ніхто не буде – і окупанти це знають. А от заправляти російську військову техніку їм стане набагато складніше.

Деталі про атаку по Таганрогу

Це російське місто в Ростовській області на Азовському морі також опинилося під ударом. Його жителі скаржилися, що масово чули стрілянину в різних районах. Пропагандистські пабліки написали, що підписники "поділилися звуками безпілотника".

Отже, звуки стрілянини означали, що російська ППО намагалася збити дрони. БпЛА були в різних районах – їх чули на Маріупольському шосе, у Військовому містечку, в районах Російське поле, Берієва і Тагмет. Останні дві локації дуже цікаві – мова про авіабудівне підприємство Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва і район Таганрозького металургійного заводу.

Згодом окупанти повідомили, що до дронів долучилися й ракети. Щоправда, не змогли до пуття сказати, це були С-200 чи все ж ATACMS. На жаль, поки немає докладних даних, чи були вражені ворожі об'єкти.