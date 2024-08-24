Чорний токсичний дим огорнув Пролетарськ: у місті 7 добу горить нафтобаза

У російському Пролетарську вже тиждень палає нафтобаза. Намагання загасити полум'я місцева влада покинула ще у перші три дні. Адже нічого не допомагало. Рятувальники не могли наблизитися до вогнища, понад десятки з них дістали поранення.

Гасити пожежу з літаків виявилося небезпечним. Тому експерти вирішили чекати, допоки пожежа не згасне сама. Не допоміг і молебень, який влаштували у Пролетарську священники. Чорний токсичний дим огорнув усе місто. Проте влада не поспішає евакуйовувати населення, яке скаржиться, що вже нема чим дихати.

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У Пролетарську – нестерпний гар

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що в місті стало важче дихати.

Водночас мер закликає не сумувати. Каже, екологічна ситуація в нормі, тож ніяка евакуація не потрібна.

"Весь дим ліг на місто ... Але, звичайно ж, у нас ніяких вихлопів немає, у нас все нормально і прекрасно", – іронізує одна із місцевих росіянок.

Що відбувається у Пролетарську: дивіться відео

Який вигляд має Пролетарськ: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч на 18 серпня нафтобаза у Пролетарську зазнала атаки дронів. Супутникові знімки свідчать про те, що понад 14 резервуарів знищені вщент.