Палали резервуари: Сили оборони уразили нафтобазу під Бєлгородом та склад МТЗ
- Сили оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" в Бєлгородській області, виникла масштабна пожежа.
- Було також уражено склад МТЗ 20-ї мотострілецької дивізії Росії, щоб порушити логістику окупантів на Донеччині.
Ніч 7 січня у Бєлгородській області та на ТОТ видалась неспокійною. Сили оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" та склад матеріально-технічних засобів окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Незабутнє видовище: у Старому Осколі масштабно горить нафтобаза
Що уразили Сили оборони 7 січня?
Як поінформували в Генштабі, підрозділи Сил оборони України вдарили по російській нафтобазі "Осколнєфтєснаб" біля населеного пункту Котел Бєлгородської області. Зазначається, що уражений об'єкт є одним з тих, що забезпечує пальним російську армію.
У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об'єкті,
– додали військові.
Крім того, українські захисники уразили склад матеріально-технічних засобів, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованій території Донеччини. Під приціл потрапив склад МТЗ підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії армії Росії, зазначили в Генштабі.
Наслідки ударів та ступінь завданих збитків обох уражень наразі уточнюється.
Окремо військові уточнили, що внаслідок попередніх уражень на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області Росії пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.
Що нещодавно вибухало у Росії?
Раніше повідомлялось, що далекобійні безпілотники СБУ вдарили по арсеналу ГРАУ в Костромській області. Також було уражено нафтобазу "Геркон Плюс" під Липецьком. Там сталися пожежі.
6 січня вибухи під час атаки безпілотників лунали у Пензі, Твері та Ленінградській області. Росіяни припускали, що міг бути уражений Пензенський підшипниковий завод.
До цього у Липецькій області горів завод "Енергія", який виготовляє продукцію для оборонної галузі окупантів.