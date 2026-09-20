Відпрацювали "Фламінго", Pelican і не тільки: Зеленський розкрив деталі ураження НПЗ у Москві

Українські далекобійні безпілотники 20 вересня успішно атакували стратегічне нафтове підприємство та великий логістичний центр на території Московської області. Масштабний удар завдав ворожій воєнній машині збитків на мільярди доларів.

Про успішну нічну операцію повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, до атаки залучили одразу кілька відомств, зокрема Службу безпеки, Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій та Службу зовнішньої розвідки.

Деталі нічної атаки на Росію

Для прориву російської протиповітряної оборони українські військові застосували цілий арсенал різноманітних дронів. Серед них були як уже відомі "Паляниця" та "Лютий", так і безпілотники FP-1, RZ-100, MICH-2000, Vendetta, "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Зауважимо, FP-7 Pelican – це новітня українська балістична ракета малої дальності, розроблена вітчизняною компанією Fire Point. Удар по Московщині 20 вересня став першим застосуванням цієї зброї.

Ефективно Сили оборони, зокрема ССО, відпрацювали по НПЗ у Капотні. Він входить до складу "Газпром нафти" та є одним із ключових підприємств паливної інфраструктури російської столиці. Проєктна потужність заводу – до 12 мільйонів тонн нафти на рік.

Окрім фізичного знищення об'єктів під Москвою, Україна також вдарила санкціями по ще одному підприємству у Воронезькій області.

Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир,

– підкреслив глава держави.

Він додав, що на столі вже лежать конкретні кроки для деескалації в енергетиці та продовольчій безпеці, але для цього потрібна політична воля Росії.

Зеленський показав кадри ураження російських об'єктів: дивіться відео

Що цьому передувало?

Цієї ж ночі в мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на Московському нафтопереробному заводі, куди змогли прорватися безпілотники.

Також палали склади поблизу військового містечка в Раменському районі. Нагадаємо, раніше ми писали, що кілька днів тому українські сили уразили Ярославський нафтопереробний завод та військовий аеродром у Ростові.