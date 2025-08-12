Понад десять іноземних добровольців загинули внаслідок російського ракетного удару по тренувальному табору під Кропивницьким 21 липня. Ворожа ракета влучила в їдальню під час обіду.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про удар по навчальному табору біля Кропивницького?

Військовослужбовці, обізнані про інцидент, повідомили виданню, що атака на навчальний табір біля Кропивницького стала однією з найсмертоносніших проти іноземних бійців за весь час війни, розв’язаної Росією проти України.

Російська ракета влучила в їдальню навчального табору під час обіду,

– розповіли співрозмовники видання.

У момент удару в приміщенні перебували, зокрема, новобранці зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. За словами військових, чиї імена не розголошуються, атака по табору, розташованому недалеко від міста Кропивницький, відбулася 21 липня. Трагедія трапилася, коли рекрути саме сідали за столи, щоб пообідати.

Американський доброволець із Флориди розповів виданню, що вибух був найпотужнішим, який він коли-небудь чув. За його словами, після удару біля їдальні лежали тіла загиблих та тяжкопоранених.

Він також зазначив, що бачив щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених військовослужбовців.

Внаслідок ракетного удару також загорівся склад боєприпасів, почалася детонація. Поки ті, хто вижив, надавали допомогу постраждалим, у повітрі свистіли осколки. За словами солдата, перед ударом сигнал повітряної тривоги не спрацював. Він додав, що в їдальні не було аптечок.

Представник Міжнародного легіону військової розвідки України, підрозділу, який зазнав атаки, повідомив, що триває розслідування.

Нагадаємо, що у ніч на 12 серпня Росія вдарила по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки загинув один боєць, ще 11 – отримали поранення.